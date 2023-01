Au Luxembourg: «Réel engouement» pour les mémoires du prince Harry

«15 à 20% du stock» écoulé une heure et demie après l’ouverture

Du côté de la Fnac, au Royal Hamilius, «une centaine d’exemplaires en français étaient exposés, en plus de cinq en anglais», relate Sylvie Roland, responsable livres francophones pour la Belgique et le Luxembourg. «On constate un réel engouement», ajoute-t-elle, puisque «15 à 20% du stock avait déjà été écoulé une heure et demie après l’ouverture». Et si le rayon venait à se vider, «des stocks supplémentaires sont présents chez notre fournisseur en cas de besoin», conclut la responsable. Au Grand-Duché, il est aussi possible de trouver l'ouvrage en allemand, à la librairie Ernster.