En Allemagne : Réélection en vue pour le populaire Steinmeier

Ce dimanche, l’Allemagne va choisir son président. Cette fonction protocolaire devrait à nouveau être confiée au défenseur de la démocratie, Frank-Walter Steinmeier.

Il ne fait guère de doute qu’il décrochera ce second et dernier mandat de président: le populaire social-démocrate de 66 ans, à la crinière blanche et au sourire à fossettes, a le soutien de la coalition gouvernementale menée par son parti, allié aux Verts et aux libéraux, ainsi que d’une grande partie des conservateurs. Trois autres candidats sont en lice, proposés par la gauche radicale Die Linke, l’extrême droite et un petit parti d’origine bavaroise.