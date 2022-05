Loisirs: Refaite à neuf, la piscine de Dudelange rouvre après trois ans

La piscine en plein air de Dudelange rouvre ses portes samedi. Un événement considérant la dernière saison d'ouverture qui s'est clôturée… en septembre 2019. Aussi car le bassin situé à côté du centre René Hartmann «est le seul de 50 mètres dans le sud du pays et un vrai lieu touristique pour les résidents et les habitants de la Grande Région», résume Loris Spina, échevin à Dudelange.

Presque trois ans durant, 38 entreprises ont travaillé sans relâche sur une refonte de ce lieu de loisir d'une capacité de 1 300 personnes. Conduites, traitement de l'eau, liner, nouvelle bâche pour éviter la condensation, la piscine avait besoin d'un lifting complet. 9,5 millions d'euros, financés par la ville et les subventions du ministère des Sports, ont été investis pour transformer cet endroit devenu vétuste.

Au-delà du bassin et des systèmes de pompage et de filtration, les allées et vestiaires ont été réaménagés également, donnant des airs de sud de la France à un lieu qui pourrait rapidement devenir un repaire incontournable au cours de l'été…