Idée porteuse : Refaites-vous une «virginité sur le Net»

Honte des photos ou des messages postés il y a des années. Difficulté à trouver un emploi en raison de commentaires gênants. Des entreprises vous proposent leurs services.

"Quand quelque chose de négatif surgit dès la première page de Google, cela peut occasionner des conséquences graves" et "handicaper une personne dans sa vie quotidienne ou professionnelle", souligne Albéric Guigou, fondateur de la société parisienne Reputatin Squad (Brigade de la réputation, en français).

"Nous essayons d'abord d'intervenir à l'amiable auprès de l'auteur du contenu ou de l'hébergeur", explique M. Guigou. Une stratégie également choisie par le cabinet international Hington & Klarsey, qui vise une clientèle plus haut de gamme, célébrités et grandes entreprises essentiellement.

"La plupart du temps, ce sont ou les directions juridiques ou commerciales de sociétés ou les avocats de particuliers qui nous contactent car ils se trouvent face à une impasse", explique M. Desfeuillet, en évoquant par exemple des campagnes de dénigrement orchestrées par des entreprises concurrentes ou de calomnies diffusées au sujet de célébrités. L'agence peut aussi insister sur le risque juridique encouru et engager quand c'est nécessaire une procédure judiciaire.

Certains blogueurs ou journalistes peuvent néanmoins faire preuve de "beaucoup de résistance", refusant de se plier à ce qu'ils considèrent comme de la censure, reconnaît M. Guigou. Dans ce cas, notamment, les agences peuvent recourir à une autre technique, le "noyage": il s'agit de créer du contenu, des sites afin de diluer l'information gênante, la faire reculer dans la hiérarchie des moteurs de recherche. Pour ce faire, Hington & Klarsey, dont les services coûtent "au minimum 3 000 euros et très souvent plusieurs dizaines de milliers", possède de nombreuses structures (blogs, sites...) et des relais chez des partenaires (blogueurs, etc.) qu'il rétribue.