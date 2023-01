Loyle Carner: «Refléter ce que l’on est, ne pas faire semblant»

L’essentiel: Qu’est-ce qui a inspiré votre dernier album «Hugo»?

Loyle Carner: De nombreuses choses, dont la naissance de mon fils, le confinement. J’étais dans une position où je faisais cela depuis quelque temps et j’avais besoin de partager des remises en question. C’est un moment intéressant dans ma carrière.

Vous y abordez des sujets plus sérieux. Est-ce votre disque le plus personnel?

Oui, incontestablement. D’une certaine manière, c’est le plus personnel et aussi le plus doux. Car ce que j’ai traversé, je le raconte depuis ce que je suis aujourd’hui, comment je vois les choses et le monde qui m’entoure.

Le premier single sorti l’été dernier, «Hate», est en revanche le plus énérvé.

En tant qu’auteur, tu te dois d’évoluer et de créer des choses différentes. Tu ne peux pas continuer à faire la même chose, même si c’est parfois ce que les gens veulent. On aimerait que je reste ce mec chill et placide. Il est important de refléter ce que l’on est vraiment et ne pas faire semblant.

Sur «Blood On My Nikes», vous racontez la perte d’un ami lorsque vous aviez 16 ans.

Oui, la chanson est inspirée de faits réels. Ça s’est produit il y a quelques années mais c’était pour moi le moment d’aborder le sujet. Sur scène, c’est comme une catharsis pour moi de pouvoir partager cela. Ça signifie beaucoup pour moi.

Vous considérez aussi la musique comme une catharsis ou une thérapie?

Définitivement. Je me sens chanceux de pouvoir faire cela, ça fait du sens.

Kwes produit la plupart des morceaux. Comment travaillez-vous ensemble?

J’ai l’habitude d’aller en studio avec des musiciens dont je suis proche, Richard Spaven, Alfa Mist, Rocco Palladino. On improvise ensemble, c’est un bonheur de partager avec ces gens et j’apporte les démos à Kwes, qui m’aide à les arranger dans ces versions magiques qu’il propose.

Le légendaire Madlib a aussi produit «Georgetown». Comment la connexion s’est-elle faite?

Je l’ai rencontré quand j’étais très jeune, 16 ans, en backstage à un festival où j’étais venu voir des amis. Je lui ai dit que j’étais un grand fan de lui et J Dilla. Il m’a demandé si je rappais et il m’a donné son numéro. Mais je ne l’ai pas sauvegardé et je n’ai pas pu prendre contact. Quelques années plus tard, j’ai joué sur un même show que lui, il se souvenait de moi et m’a redonné son numéro. Puis j’ai rencontré le rappeur Egon, qui bossait avec lui. Ça a été fantastique de pouvoir faire de la musique avec mon héros.

Vous avez débuté la tournée. Comment vous sentez-vous?

C’est fabuleux, le rêve devient réalité. Je n’avais pas encore pu partager ces morceaux depuis le confinement. Je n’arrêtais pas d’y penser dans mon lit, je rêvais de pouvoir le faire. Et je me sens très chanceux.

Avec une date au Luxembourg, ce samedi. Une première?

Oui, il me semble. C’est l’une des seules dates qui n’est pas sold out, et des fans vont venir exprès au Luxembourg, c’est vraiment cool.

À quoi peut-on s’attendre?