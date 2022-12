Au Luxembourg : Une réforme qui avantage un ministre, est-ce un conflit d'intérêts?

LUXEMBOURG – Le député Pirate Marc Goergen demande si le ministre du Logement et d'autres membres du gouvernement pourraient profiter à titre personnel de la prochaine réforme du bail locatif.

Le plafond des loyers va évoluer grâce à de nouveaux coefficients, dans le cadre de la réforme du bail locatif . Le ministre du Logement et d'autres membres du gouvernement pourraient-ils à titre personnel demander des loyers plus élevés, grâce à la mise en œuvre de ce projet de loi?, demande le député Pirate Marc Georgen. En d'autres termes, y a-t-il un risque de conflit d'intérêts?

En outre, Marc Goergen demande au ministre s'il est possible d'avoir des informations sur le patrimoine immobilier des membres du gouvernement. «Ces informations sont soumises à un cadre légal particulier, défini dans le code de déontologie des membres et conseillers du gouvernement, note Henri Kox. Ce code prévoit un mécanisme testé et validé par le Conseil de l'Europe, selon lequel ces informations ne sont accessibles qu'au comité d'éthique». Pour rappel, ce comité composé de trois personnes au moins, choisies parmi des membres du gouvernement, députés, juges, conseillers d'État ou fonctionnaires, a été créé en 2014.