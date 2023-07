Des réformes passées à l’as sur la justice, le logement et la santé

Protection des mineurs

Annoncée comme un texte majeur, la réforme de la protection de la jeunesse n'a pas été votée. «Il a été déposé, mais il y a eu beaucoup d’avis et une soixantaine d’oppositions du Conseil d’État», indique le député Charles Margue (Déi Gréng), président de la commission Justice à la Chambre. La loi devait séparer la protection de la jeunesse et le droit pénal des mineurs, ou encore renforcer l’Office national de l’enfance. Charles Margue n’est pas certain du devenir de cette loi: «tout dépendra de la prochaine majorité, je ne sais pas ce que le CSV en pense».