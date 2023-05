Réfugié d’Ethiopie, Yonas Kinde représente le Luxembourg

Des haut plateaux du nord de l’Éthiopie à sa première compétition sous le maillot luxembourgeois, que de chemin parcouru par Yonas Kindé. Réfugié politique au Grand-Duché en 2012, l’homme originaire de la région Gondar, se souvient bien des 16 km aller et retour qu’il courait tous les matins pour aller à l’école. «Mes parents me donnaient de l’argent pour le bus mais je l’utilisais pour acheter des bonbons. J’arrivais à l’école en sueur» s'amuse le coureur de 43 ans.

Repéré par son instituteur, dans un pays où les talents de la course à pied sont dénichés à l’école, il rejoint un club de la capitale Addis-Abeba, où il côtoie les plus grandes légendes de la course de fond, Haile Gebresselassie et Kenenisa Bekele, pour ne citer qu’eux. «On les accompagnait dans leurs footing en forêt jusqu’à ce qu’on ne puisse plus les suivre» se souvient-il avec émotion.