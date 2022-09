Révolte des femmes: Réfugiée d'Iran au Luxembourg: «La peur est toujours là»

«Quand la révolte intervient, ce sont toujours les femmes qui se retrouvent sous pression et en première ligne». 18 ans après avoir quitté l'Iran pour se réfugier au Luxembourg, Shahmira G. observe avec émotion et «fierté» le soulèvement des femmes iraniennes contre le régime des mollahs. Avec l'espoir aussi que ses jeunes compatriotes fassent tomber «cette dictature religieuse brutale», plus de 43 ans après la révolution islamique.

«La peur est toujours là, surtout pour les familles comme la mienne qui ont subi les foudres de ce régime. Nous avons perdu un être cher, notre vie a été bouleversée. J'ai toujours la haine contre ce gouvernement qui m'a obligée à quitter mon pays». Depuis le déclenchement des manifestations, la femme de 56 ans, son mari et ses deux enfants tentent d'obtenir des nouvelles de ceux qui sont restés. «Mais la communication est difficile avec des problèmes d'Internet et plusieurs réseaux sociaux coupés».

Même à 5 000 km de la capitale iranienne, sa famille poursuit la lutte, plus dans les pays voisins (Belgique, Allemagne) qu'au Luxembourg d'ailleurs, où la diaspora iranienne, composée d'environ 600 personnes d'après les derniers chiffres du Statec, est très hétéroclite sur le plan politique: «Il est difficile de mobiliser les Iraniens du Luxembourg, entre ceux qui travaillent encore avec le gouvernement et les personnes pro-chah (ndlr: le régime impérial du chah d'Iran est tombé au moment de la révolution islamique). Sans oublier les moudjahidines qui ne sont pas une alternative non plus (ndlr: L'Organisation des moudjahidines du peuple iranien figurait sur la liste noire de l'UE des mouvements terroristes de 2002 à 2009)».