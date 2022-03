Luxembourg - Réfugiés à Contern: «Il y a la solidarité et des gens qui ont peur»

Contern va accueillir un centre pour réfugiés. Editpress

Entre 350 et 500 personnes pour commencer et peut être jusqu’à un millier. Dans la zone industrielle Weiergewan, l’Office national de l’accueil finalise un centre d’accueil d’urgence pour les réfugiés, crée, en quelques semaines, dans un ancien hangar de stockage. Chauffage, cuisine, lits, sanitaires, il a fallu partir de zéro. Mais pour la commune c’est une révolution. 1000 réfugiés représentent plus de la moitié de la population de Contern (1700 habitants) et un quart de celle de la commune de 4000 habitants.

«On m’a informée par téléphone. J’étais à la maison j’ai dit… Comment ?», raconte la Bourgmestre Marion Zovilé-Braquet, qui souligne que la décision émane du Conseil de gouvernement. «Ce n’était pas une discussion. Certains au village m’ont dit 't’as rien d’autre à faire, pourquoi tu prends les mille mais moi je n’ai rien fait du tout'», raconte-t-elle.

«On ne peut pas arrêter la guerre mais on peut quand même agir» Marion Zovilé-Braquet, bourgmestre

Pourtant elle a n’a pas, non plus, voulu fuir ses responsabilités. «C’est en moi, je veux aider», dit-elle. Rapidement elle a échangé avec les premières familles installées à Contern, cherché des logements disponibles, mis à disposition un centre socio-culturel entièrement rénové à Moutfort pour l’hébergement et un hall sportif pour la collecte de dons. «Quand on trouve des hébergements, on s’endort bien le soir. On a un peu l’impression de pouvoir faire quelque chose. On ne peut pas arrêter la guerre mais on peut quand même agir».

Accueillir jusqu’à 1000 réfugiés est un défi énorme. Aujourd’hui et demain. Pour le grand centre d’accueil, il a fallu prévenir le SIDEST, notre syndicat des eaux pour l’évacuation, «renforcer le WIFI car quand 1000 personnes en ont besoin en même temps cela ne passe plus.».

Restent des tas de questions… «Comment va-t-on les intégrer ? 1000 personnes, c’est incroyable. J’ai déjà trouvé beaucoup de gens qui ont pris des familles. Je ne peux pas intégrer 500 jeunes à l’école. Elle est déjà trop petite». Il faudra répartir entre les communes autour «ou peut être à côté d’un tel centre d’accueil organiser des classes… je ne sais pas. Tout le monde est pris de court».

«On n'était pas prêts pour ça»

Alerté par des plans d’aménagement particuliers qui prévoient déjà à moyen terme 1000 à 1500 personnes de plus dans la commune, Contern avait décidé de construire une nouvelle école, pour deux fois plus d’élèves que l’actuelle, et un hall sportif. La construction doit démarrer en mars prochain. «On voulait se préparer et heureusement» dit la bourgmestre. Car «il y aura un peu plus que ça. Je pense qu’on va réussir mais il faudra peut-être construire un peu plus grand. Le temps nous le dira. Les réfugiés disent qu’ils veulent retourner en Ukraine mais si leur maison est détruite ? », confie la bourgmestre qui imagine que certains resteront.

«Je n’ai pas peur mais je me fais du souci car on n’était pas prêts pour ça. Pas du tout. Personne ne l’était.», ajoute Marion Zovilé-Braquet. Autre question majeure ? «Que vont faire les gens dans ce hall. On ne peut pas rester à 1000 dans un hall tout le temps. Ils pourront rapidement travailler, c’est déjà une chance. Mais où va-t-on trouver autant d’emplois ? Et que feront-ils le soir ? Il n’y a rien autour», avoue la bourgmestre.