Ukrainiens au Luxembourg – Réfugiés, ils veulent trouver un job pour gagner leur vie

«Nos maisons étaient totalement en ruines alors nous avons accepté l'invitation d'une amie ukrainienne, installée au Luxembourg, de venir». Katerina, 36 ans, et Irina, 37, sont arrivées il y a quelques jours avec leurs enfants, de 12 et 14 ans, au Grand-Duché.

Irina et Katerina faisaient des pâtisseries dans leur café à Kiev.

Il y a encore quelques semaines, les habitantes d'Hostomel préparaient des pâtisseries dans leur petit café de Kiev et des gâteaux pour des fêtes et anniversaires. Les voilà réfugiées à l'autre bout de l'Europe. Irina et Katerina aimeraient désormais trouver un emploi pour faire vivre leur passion pour la pâtisserie dans un café ou un restaurant. «Le souci pour nous est que nous ne parlons ni anglais, ni les langues locales».

Manucure, ménage: beaucoup, malgré leur expérience ou une formation en ingénierie ou en consulting, se disent prêts pour «n'importe quel job». Certains ne pensent qu'à repartir, d'autres s'imaginent rester.

«N'importe quel emploi pour lequel mon profil peut être intéressant» Andriy, réfugié au Luxembourg

Andriy et sa copine, partis de Kiev, sont arrivés au Grand-Duché il y a six jours . «Je cherche n'importe quel emploi pour lequel mon profil peut être intéressant, explique-t-il. Nous avons besoin d'argent pour construire notre vie ici. Nous ne savons pas combien de temps la guerre va durer. Nous y pensons car nous ne savons pas combien de mois ou d'années elle va durer.» Lui est photographe, directeur créatif et producteur. Elle, content manager et smm specialist sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas encore reçu de soutien matériel, «le soutien informationnel et les bonnes paroles sont aussi importants en ce moment».