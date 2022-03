Au Brésil : Refusant le bracelet électronique, un député a dormi au parlement

Un député bolsonariste, accusé d'avoir porté atteinte à la démocratie, a passé la nuit de mardi à mercredi retranché dans la Chambre des députés afin de ne pas se voir imposer le port d'un bracelet électronique ordonné par la justice brésilienne. Daniel Silveira, ancien policier et député d'extrême droite de Rio de Janeiro, a dormi dans la chambre (des députés) après que l'un des juges de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a ordonné qu'il soit placé sous surveillance électronique.

Apologiste de la dictature militaire

Le député avait été arrêté en février, l'an dernier, après avoir mis en ligne une vidéo truffée d'insultes et de termes orduriers à l'égard des juges de la Cour suprême, à qui il souhaitait notamment d'être «tabassés dans la rue». Cet apologiste de la dictature militaire (1964-85) avait été libéré en novembre à la condition de ne pas entrer en contact avec ses co-accusés et de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. Mais selon le Parquet, il a continué de participer à des événements portant atteinte à la démocratie et aux institutions.