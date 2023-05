Nagorny Karabakh: Regain de tension entre l'Arménie et l’Azerbaïdjan

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement jeudi de tirs à la frontière entre les deux pays du Caucase, au moment où les efforts internationaux s’intensifient pour pacifier les relations entre Bakou et Erevan qui se disputent depuis une trentaine d’années la région du Nagorny Karabakh.

Des «armes de gros calibre»

Négociations de paix

Cet incident intervient alors que des membres de la communauté internationale s’efforcent de faire baisser les tensions entre les deux voisins et relancer les négociations de paix. Les dirigeants d’Arménie et d’Azerbaïdjan, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, vont ainsi se rencontrer dimanche à Bruxelles, selon l’Union européenne qui va parrainer la rencontre, après d’intenses discussions menées pendant quatre jours début mai à Washington entre les délégations arménienne et azerbaïdjanaise sous les auspices des Etats-Unis. Selon Washington, des «progrès tangibles» ont été faits lors de ces discussions et un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est désormais «en vue».