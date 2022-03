Making of : Regardez Rihanna en plein shooting

Rihanna est toujours aussi sexy dans les pages du dernier numéro de Sunday Magazine. Une vidéo dévoile les coulisses du shooting.

En effet, une source a déclaré à More Magazine: «Katy est super excitée, et n'arrête pas de dire à Russell que sa fête sera aussi dingue que celle qu'il va faire avec ses amis! Elle et Rihanna sont très proches. Rihanna devrait organiser une escapade entre filles, et aider Katy pour tout ce dont elle aurait besoin pour son mariage».