Régate en Bretagne: 110 jeunes ont tout donné pour faire gagner leur équipage

1 / 17 Les 28 équipages étaient répartis en deux groupes pour les courses finales. GLCR Dans chacun des groupes, les meilleurs équipages ont été désignés vainqueurs de cette édition 2023. GLCR GLCR

Ils étaient 110 jeunes et 65 skippers et co-skippers, tous du Luxembourg, à participer à la Regatta.lu qui a eu lieu toute la semaine à Quiberon (Bretagne). Organisé par le Groupe luxembourgeois de croisière et régate (GLCR), la Fédération luxembourgeoise de voile et le Service national de la jeunesse, l'événement a pour but de proposer une activité aux membres du GLCR et aux jeunes et d'initier ces derniers à la voile.

Pendant cinq jours, les lycéens et étudiants ont appris à hisser et régler les voiles, tenir la barre. Ils ont également participé à la vie en communauté sur le bateau en préparant les repas par exemple. Une fois qu'ils avaient compris les règles de navigation et comment fonctionne le voilier, ils ont participé à des entraînements et qualifications pour essayer d'être les meilleurs des 28 équipages de cette régate.

À l'issue des épreuves finales, qui ont eu lieu jeudi et vendredi, c'est l'équipage Friendship qui a gagné «avec Arthur, un jeune skipper qui a participé plusieurs fois comme élève et est devenu un excellent marin et motivateur», confie Claude Muller, membre du comité d'organisation. L'équipage CDI, qui comptait deux enfants en situation de handicap, est arrivé 1er dans le second groupe. «Un bel exploit d'inclusion», estime Claude Muller.