110 jeunes du Luxembourg aux commandes de voiliers en Bretagne

1 / 9 Certains jeunes mettent les pieds pour la première fois sur un voilier. GLCR/Serge Courtois Mais au bout du deuxième jour, ils sont déjà à la barre. GLCR/Serge Courtois Cette année, 110 jeunes participent à l'événement Regatta.lu ainsi que 65 skippers et co-skippers. GLCR/Serge Courtois

Tenir la barre, hisser et régler les voiles. Toute la semaine, 110 lycéens et étudiants du Luxembourg sont membres d'équipage sur des voiliers à Quiberon (Bretagne). Ils participent à la Regatta.lu, un événement organisé par le Groupe luxembourgeois de croisière et régate (GLCR), la Fédération luxembourgeoise de voile et le Syndicat national de la jeunesse (SNJ).

Les jeunes sont répartis en 28 équipages et participent, jusqu'à vendredi, à une course de voiliers. Parmi eux, Hugo, 22ans, qui n'avait jamais mis les pieds sur un voilier. «Deux amies du lycée y ont déjà participé deux fois. Elles m'en ont dit des choses très positives et donné envie de venir, raconte le jeune homme, rapidement dans le bain. Le deuxième jour, j'étais déjà à la barre. C'est difficile, car il y a plein de choses à savoir, mais cela me plaît, je m'amuse beaucoup».

Un mélange des générations

Les lycéens et étudiants ne sont pas seuls sur les bateaux. Ils sont encadrés par un skipper et un coskipper du GLCR. «L'idée est d'offrir une activité aux membres du club et de faire quelque chose pour la jeunesse. Nous mélangeons les générations», relate Claude Muller, skipper et membre du comité d'organisation.

Yannik, 17 ans, a pris goût à la voile en Croatie avec son père. Il a découvert la régate en cherchant une activité pour les vacances. «La routine sur l'eau et les différentes manœuvres» fascinent particulièrement le jeune marin, qui se trouve «pour la première fois à Quiberon, mais certainement pas la dernière».

Donner le goût de la voile

La régate a pour but d'initier les jeunes à la voile et, pourquoi pas, leur donner envie de pratiquer ce sport. C'est aussi un «exercice de vivre-ensemble», ajoute Claude Muller. Aussi bien sur le bateau où les équipages vivent quasiment jour et nuit, qu'en dehors, lors de soirées, où tout le monde est réuni.

Après des qualifications qui ont eu lieu mardi et mercredi, les finales se dérouleront jeudi et vendredi. Les bateaux étant équipés d'un traceur G¨PS, les différentes manches de la course peuvent être suivies en ligne. L'équipage vainqueur sera connu vendredi soir.