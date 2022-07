Série TV: Regé-Jean Page tire un trait définitif sur «Bridgerton»

C’est à Comic-Con, la plus grande convention de blockbusters et fans de séries cultes, en Californie, que Regé-Jean Page a fait une apparition remarquée. L’acteur britannico-zimbabwéen de 34 ans est bien décidé à faire oublier son personnage dans la série «Bridgerton» avec son nouveau film «Donjons & Dragons», adaptation du célèbre jeu de rôle.

L’histoire est top secret. Gamin, on se moquait de moi à l’école. J’étais différent des autres et je restais à l’écart car j’étais étranger (NDLR: né à Londres, il a passé son enfance au Zimbabwe). Je rentrais à la maison et je me défoulais en jouant de la guitare électrique. C’était mon moyen de m’échapper de mon quotidien. Devenir comédien m’a permis de m’imaginer dans la peau d’autres personnes. Avec «Donjons & Dragons», c’est le projet ultime car je me bats contre des dragons. Qui n’a jamais rêvé de ça?