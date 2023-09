Médias luxembourgeois: «L'essentiel» reprend la régie publicitaire de «Maison Moderne» à l'international

«Cette collaboration avec Maison Moderne marque une étape importante dans le développement de nos activités de régie à l'international», salue Emmanuel Fleig, directeur de L'essentiel suite à l'annonce d'un partenariat entre les deux marques. La régie publicitaire de L'essentiel, Edita, va reprendre la représentation commerciale des médias Paperjam et Delano de Maison Moderne, à l'international.

L'objectif étant de «mieux sensibiliser les marques, les annonceurs et les agences médias en Belgique et aux Pays-Bas quant à l'intérêt d'investir dans le marché luxembourgeois», indique le communiqué.

Ce partenariat aura pour but de «proposer de nouvelles opportunités de communication complémentaires aux médias de L'essentiel et d'accroître leur visibilité sur le marché publicitaire luxembourgeois», ajoute Emmanuel Fleig. À ce jour, la régie d'Edita représente à l'international les médias de L'essentiel (journal, site, radio), d'Editpress (Tageblatt, Le Quotidien, Revue), l'ACL et Autotouring. Les publications de Maison Moderne viennent donc s'y ajouter.