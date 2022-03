Reichmann fait deviner qui est qui avec «Identity»

Quatre célébrités doivent

découvrir l’identité de douze inconnus. C’est le principe du nouveau jeu proposé par TF1.

«Identity», le nouveau jeu de TF1 présenté en primeur par Jean-Luc Reichmann, met en scène douze inconnus et quatre célébrités. Ces dernières vont devoir découvrir la particularité de chacun des inconnus. L’enjeu? Faire grimper la cagnotte en découvrant le plus d’identités possible.