Royaume-Uni: Le public se recueille devant le cercueil de la reine

Les services du roi et de la reine consort vont être transférés au palais de Buckingham après l'accession au trône de Charles III, devenu roi jeudi dernier après la mort de sa mère Elizabeth II. «À la suite de l'accession au trône de la semaine dernière, les opérations de la maison de l'ancien prince de Galles et de l'ancienne duchesse de Cornouailles ont cessé et, comme l'exige la loi, un processus de consultation a commencé», a indiqué Clarence House, contacté par l'AFP.

«Notre personnel a rendu de longs et loyaux services et, bien que certains licenciements soient inévitables, nous travaillons d'urgence pour identifier des rôles alternatifs pour le plus grand nombre possible d'employés», a ajouté Clarence House.