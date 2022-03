Claude Meisch : «Réinstaurer un climat de confiance et de sérénité»

LUXEMBOURG – Le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch, a présenté jeudi ses propositions pour débloquer le conflit avec les enseignants.

«Il faut retrouver la sérénité et un climat de confiance pour avancer, trouver une solution à ce conflit», a indiqué le ministre de l’Éducation nationale avant d’égrainer les propositions qu’il va soumettre au médiateur. Des propositions, censées débloquer la situation après l'échec de la conciliation début juin, qui se déclinent sous quatre angles: les «nécessaires contributions» d’un côté des professeurs et de l’autre du ministère, la réorganisation des examens et l’investissement dans la formation continue.