Relations amoureuses: Ce jour est le pire de la semaine pour avoir un rencard

La fièvre du samedi soir? Pas pour un premier rendez-vous amoureux en tout cas. Selon Shawn Schweier, thérapeute de couple, on ne planifie pas de rendez-vous amoureux ce jour-là, ni un vendredi d’ailleurs. «Lorsque vous renoncez aux deux soirées les plus spéciales de la semaine pour quelqu’un avec qui vous n’avez pas de liens profonds, vous vous dévalorisez et vous dépréciez votre temps», assure le Britannique au HuffPost, le 3 août.

Un avis partagé par Charlotte Warren, créatrice du podcast «The Pesant Party» et du compte TikTok «Dating by Charlotte W» où ses vidéos traitant de sujets liés au dating cumulent plus d’un million de vues. «Le samedi soir est fait pour passer du temps de qualité avec ses amis. Si vous avez un mauvais rendez-vous ce jour-là, vous regretterez d’avoir gâché votre samedi et vous vous en souviendrez longtemps, alors que s’il a lieu un mardi, il sera vite oublié», explique l’Américaine.