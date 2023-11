Les relations extra-conjugales? Les jeunes adultes adorent

Bon nombre des sondés disent avoir conclu un accord de non-monogamie avec leurs partenaires. Pixabay

Le site de rencontres extraconjugales canadien Ashley Madison, qui a mené une enquête auprès de quelque 660 membres de la génération Z, révèle que les 18-29 ans s’inscrivent davantage sur le site que les autres catégories d’âge, alors même que la plupart de ces jeunes n’ont jamais été mariés. En 2022, plus de 1,8 million de Z (44% de femmes et 39% d’hommes) ont créé un profil, soit 40% de toutes les inscriptions.

Selon le sondage, qui a été mené entre avril et juillet derniers, 59% des membres de la génération Z disent vouloir une relation libre ou polyamoureuse, notamment pour des expériences amoureuses ou sexuelles plus complètes. Bon nombre des sondés ont conclu un accord de non-monogamie avec leurs partenaires. Louis*, 27 ans, a déjà vécu une relation libre: «On gagne en liberté. La culpabilité de tromper n’a de sens que si l’autre se sent lésé. Ça part d’une construction sociale de propriété sur le corps de l’autre, explique-t-il. Ça a marché pour nous. Ça ne marchera pas pour d’autres, mais je recommande à tous les couples de se poser la question.»

Pour 51% des sondés, une seule personne n’est pas en mesure de satisfaire leurs besoins sexuels. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à penser ne pas pouvoir être heureuses et monogames en même temps (21%, contre 15%). Et elles sont trois fois plus nombreuses à avoir toujours été non monogames (18% contre 5%).

L’enquête montre aussi qu’entre 18 et 29 ans, la gent féminine a tendance à être plus audacieuse sur le plan sexuel. Les femmes sont trois fois plus nombreuses que les hommes à avoir eu des relations avec une ou plusieurs personnes du même sexe et deux fois plus nombreuses à avoir eu des relations sexuelles à trois ou plus avec des personnes de différents genres ou identités.

Et vous, que pensez-vous des relations extra-conjugales? C'est inadmissible. Je trompe mon partenaire régulièrement. Une petite aventure ne fait pas de mal. Nous sommes dans une relation libre. Je suis célibataire.

Audacieux au lit mais discrets sur le web Souvent accusée de trop en dire sur les réseaux sociaux, la Gen Z ne ressent toutefois pas le besoin d’afficher ses relations amoureuses. On note que les hommes sont plus susceptibles d’annoncer une nouvelle relation en publiant petit à petit des contenus impliquant leur partenaire, alors que les femmes préfèrent en faire une publication dédiée. En exposant leur relation, 61% des membres Z du site veulent rassurer leur partenaire vis-à-vis de leur engagement, tandis que 29% veulent obtenir l’approbation des autres. Les femmes ont plus tendance que les hommes à considérer les relations comme un accomplissement et à en faire un étalage. Néanmoins, elles ont plus tendance à penser que leur vie sexuelle doit rester secrète.