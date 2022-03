Nouveau look : Nouveau site, nouvelles apps – nouveau L'essentiel!

Bienvenue sur notre tout nouveau site web! Tu trouveras ici les principales informations concernant cette évolution.

Nouveau site

Nous avons entièrement remanié la mise en page , tant pour les ordinateurs que pour les tablettes et les smartphones. Pour cela, nous avons cherché à valoriser les images et «L'essentiel», aussi bien pour nos articles d'information que de divertissement. Tu les trouveras sous le canal News qui s'affiche automatiquement lorsque tu consultes lessentiel.lu .

Dans le canal Video, tu trouveras tous les articles contenant des vidéos du Luxembourg, du monde et plus largement d'Internet. Le canal Radio te permet, lui, d'accéder au site de L'essentiel Radio et dans Cockpit, tu trouveras toutes sortes d'informations utiles comme notre E-paper et notre Boxfinder.