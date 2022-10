Mariage en Belgique : Remco Evenepoel a dit oui à Oumi

Ils avaient annoncé leurs fiançailles fin décembre 2021, les voilà mariés! Le cycliste belge Remco Evenepoel et sa compagne Oumi Rayane se sont dit oui vendredi dans la commune de Dilbeek, à l’ouest de Bruxelles, là où tout a commencé il y a environ 5 ans, quand la famille Evenepoel a déménagé dans la même rue que la famille Rayane. Leurs regards se sont croisés et ils ne se sont plus quittés.