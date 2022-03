Remise en forme numérique

«MY FITNESS COACH». Dédié à la remise en forme, ce programme interactif regroupe plus de 500 exercices.

Première étape: indiquer à Maya, la monitrice, l'âge, le poids et le sexe du joueur. Il est même possible d’enregistrer des paramètres plus précis (tour de biceps, de poitrine, de taille, de hanche et de cuisse) permettant de documenter les progrès personnels.