Le Luxembourg en bref: La remorque d'un camion se renverse dans le rond-point

C'est un temps couvert et pluvieux qui se présente ce mercredi matin au Luxembourg. Alors que le pays se trouve actuellement encore sous un front chaud, comme l'explique MeteoLux dans son bulletin, un front froid traverse la région à la mi-journée. Les masses d'air instables qui s'ensuivent provoqueront ce mercredi après-midi des averses de pluie, des rafales de vent entre 55 et 65 km/h et, localement, des nuages orageux. De «faibles chutes» de grésil sont également à prévoir.

Le temps vraiment meilleur n'est pas pour tout de suite: jeudi, de légères averses sont annoncées tout au long de la journée. Jusqu'à samedi, MeteoLux prévoit un temps plutôt nuageux avec des pluies récurrentes, du vent et peu d'heures d'ensoleillement. Les températures oscilleront entre 3 et 6 degrés pendant la nuit et entre 7 et 11 degrés en journée.