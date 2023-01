Apple : Remplacer la batterie d’un iPhone coûtera plus cher

Prolonger la vie des anciens iPhone coûtera plus cher.

Ainsi, envoyer son iPhone X, 11, 12 ou 13 à l'atelier pour changer la batterie coutera 99 euros après fin février, contre 75 euros de coût estimé aujourd'hui. Les iPhone plus vieux sont encore moins bien lotis puisqu'ils feront face à une augmentation du tarif de quasiment 45%, passant de 55 euros de coût estimé à pas loin de 80 euros.

Les MacBook Air, MacBook Pro et certains modèles d'iPad sont aussi concernés par la hausse des prix. Les prix augmenteront de 36 à 60 euros sur les ordinateurs et de 40 euros pour les iPad. Seuls les propriétaires d'un contrat AppleCare+ ne seront pas concernés par la hausse. Ce changement de tarif n'est pas justifié par Apple, même si les problématiques d'inflation et de pénurie doivent jouer, note le site spécialisé lesnumeriques.com.