Crocus Quest Games : Remporte quatre entrées pour l'escape game «Back in time: Wild West»!

L'essentiel t'offre quatre entrées pour une expérience inoubliable avec Crocus Quest Games Luxembourg: «Back in time: Wild West» à partager avec tes amis ou ta famille.

Escape game

Fan du film culte «Retour vers le futur»? Ou tu souhaites découvrir cet univers déjanté? C’est désormais possible grâce à l’escape game «Back in time: Wild West»!

Plonge-toi dans l’intemporalité, deviens Marty Mclfly et Emmet Brown le temps d’un instant et tente de revenir dans le présent avant de rester coincé pour toujours dans le Far West américain de 1885. Réussiras-tu? Pour répondre à cette question, joue et tente de gagner tes 4 entrées!