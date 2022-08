2 places à gagner : Remporte tes billets de concert pour le show de TOTO!

Concert

TOTO, ce groupe mythique de Pop Rock Américain, créé en 1976 par Jeff Porcaro et David Paich, regroupe un bon nombre d’artistes hors du commun tels que Steve Lukather, Steve Porcaro, David Hungate et Bobby Kimball. Leurs consécrations, avec la sortie de leur album TOTO IV, le 8 avril 1982, n’est que le début d’un parcours artistique remarquable. Rares sont les groupes ayant connu un marquage de la culture pop rock, que ce soit individuellement ou collectivement comme TOTO. À eux seuls, les membres du groupe comptent un demi-milliard d’albums vendus, et plus de 200 nominations aux Grammy Awards. Ne manque pas ces légendes vivantes de passage au Grand Duché!