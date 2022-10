Den Atelier : Remporte tes places pour Sigur Rós, l'un des groupes les plus connus d'Islande

Concert

Sigur Rós est l'un des groupes les plus connus d'Islande de tous les temps, avec six numéros un dans leur pays d'origine et un trio d'albums Platine dans le monde. Dans les années qui ont suivi Kveikur, sorti en 2013, le groupe a lancé des morceaux iconiques et compose désormais avec leurs 25 ans de discographie acclamée.