Gagne tes places! : Remporte ton séjour en famille au Futuroscope

L’essentiel te permet de découvrir ou redécouvrir les 40 attractions originales du Futuroscope, pour tous les goûts et tous les âges. Un séjour* à gagner pour 2 adultes et 2 enfants (5-12 ans) comprenant l’entrée au parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès à l’aquaféerie nocturne, 1 nuit en hôtel 2 ou 3* (hors hôtel Ibis et Altéora) en chambre quadruple avec petits-déjeuners et frais de dossier offerts.