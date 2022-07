Sensations fortes : Remporte ton séjour en famille au Futuroscope!

Grâce à L’essentiel, tente de gagner un séjour pour 2 adultes et 2 enfants (5-12 ans) au Parc du Futuroscope.

Séjour

Viens découvrir la nouvelle attraction unique au monde du Futuroscope: «Chasseurs de Tornades»! Pris dans un tourbillon qui atteindra 27 km/h, tu vivras l’action au cœur d’un écran circulaire de 470 m², avec des effets spéciaux, des scènes «en live» et tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne: accroche-toi!

L’essentiel te permet de découvrir ou redécouvrir les 40 attractions originales du Futuroscope, pour tous les goûts et tous les âges. Un séjour* à gagner pour 2 adultes et 2 enfants (5-12 ans) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès à l’aquaféerie nocturne, 1 nuit en hôtel 2 ou 3* (hors hôtel Ibis et Altéora) en chambre quadruple avec petits-déjeuners et frais de dossiers offerts.