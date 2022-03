Remue-méninges pour des cours de bio pas rasoirs

LUXEMBOURG - Vingt professeurs de biologie ont mis au point des expériences à faire en classe. Les confrères du Luxembourg ont pu faire leur choix.

Dean Madden de l'université de Reading exhibe un rouleau de PQ blanc couvert de champignons. «Parfois, je dis à mes élèves qu'avec un rouleau rose, ils obtiendraient des champignons roses. Et il y en a pour me dire: "Ah. Ouaaais!"», soupire-t-il.

Vendredi, ils avaient monté leur stand à la Commission. Et plus de vingt profs luxembourgeois étaient venus faire leur marché. Chez ceux-ci, l'enthousiasme est palpable. «Les travaux pratiques sont très simples à réaliser. Et les matériaux utilisés bon marché!», s'émerveille ainsi Alain Kayser du Lycée technique privé Emile-Metz entre deux stands.