Sobriété énergétique, performances et équipements à la pointe de la technologie: c’est ainsi que l’on pourrait décrire le Nouveau SUV Austral mis au point par le constructeur français Renault. Produit dans l’usine ultramoderne de Palencia, en Espagne, le Nouveau Renault Austral s’inscrit parfaitement dans la volonté visant à faire de la marque une référence en matière de technologie, d’énergie propre et de services.

Ce nouveau moteur hybride sans branchement propose des performances parmi les meilleures du marché. En milieu urbain, vous roulez sans bruit en électrique, tout en rechargeant automatiquement la batterie lors de la décélération et du freinage. Pas besoin de brancher votre véhicule à une prise de courant! C’est grâce à ses deux moteurs électriques et son moteur thermique que le Nouveau Renault Austral se révèle puissant avec ses 200 chevaux, tout en affichant une consommation réduite de 4,7 litres aux 100 kilomètres.

Il offre également des qualités de manœuvrabilité exceptionnelles pour un véhicule de son segment: son rayon de braquage est encore plus court que celui de certaines citadines! Grâce au système Multi-sense, le conducteur peut également amplifier ses sensations dynamiques au volant. Vous pouvez choisir un mode de conduite préprogrammé (Eco, Comfort ou Sport), qui agira sur le comportement du châssis et modifiera ainsi les sensations de conduite.

Ce véhicule vous offre en outre un confort digne des modèles familiaux les plus marquants de l'histoire de Renault, grâce à son intérieur high-tech et raffiné.

L'écran OpenR combine l'affichage des données du tableau de bord avec celui de la navigation et du multimédia en intégrant le meilleur des services et applications Google. Il est animé par le système multimédia OpenR Link, fruit de dix années d'expertise en matière d'écrans et de technologies embarquées.

Basé sur Android OS, qui équipe 75% des smartphones de la planète, il est bien sûr compatible avec Android Auto, mais aussi Apple CarPlay. Ce système rend votre expérience plus intuitive, proche de celle que vous connaissez avec votre smartphone. À un détail près: cette fois, l'écran est totalement intégré à votre voiture et six fois plus grand que celui de votre téléphone! Avec ce nouveau véhicule, Renault vise ainsi la performance jusque dans les moindres détails!