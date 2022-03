Formule 1 : Renault a souffert au Canada

Si l'écurie Renault est parvenue à prendre six points au Grand Prix du Canada, grâce à la 7e place de Robert Kubica, le week-end à Montréal n'a pas été de tout repos.

«Les six points du jour ont été les plus difficiles à décrocher depuis le début de la saison», a reconnu le pilote polonais. À l'origine de ses soucis, un mauvais choix de pneus. «Nous avions décidé de nous qualifier avec des pneus durs et nous pensions que ce serait un avantage dans la première partie de la course mais cela n'a pas fonctionné», a expliqué Kubica.