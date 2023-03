Automombile: Renault enterre définitivement son «Espace»

Cette sixième édition marque la disparition annoncée du monospace lancé en 1984. La cinquième édition, présentée en 2014, affichait déjà la garde au sol élevée et les grandes roues de la catégorie SUV, mais le virage est plus radical cette fois-ci, avec un profil moins long, proche du dernier SUV de la marque, l'Austral. Le nouvel Espace partage d'ailleurs sa plateforme (châssis) avec l'Austral, mais aussi avec des SUV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, comme le Nissan Qashqai et le Mitsubishi Outlander.