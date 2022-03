Renault est de retour sur les lieux de sa tricherie

Pour Renault, le Grand Prix de Singapour aura des airs de reconstitution de scène de crime.

Le Brésilien Nelson Piquet Jr. avait, lors de cette course, détruit sa voiture dans un muret, ce qui avait favorisé la victoire de Fernando Alonso. «La voiture marche bien sur la plupart des circuits, donc je crois que nous sommes suffisamment compétitifs pour être proches du podium, ce qui doit être mon but ce week-end», a déclaré Alonso avant ce Grand Prix.

«Doubler n’est pas facile à Singapour, mais il y a quelques possibilités», a ajouté l'ancien champion du monde. Les pilotes Red Bull, Mark Webber et Sebastian Vettel, doivent eux finir devant les voitures Brawn GP de Jenson Button et Rubens Barrichello pour rester en lice pour le titre, alors que trois courses resteront à disputer après Singapour.

Button est en tête du championnat du monde des conducteurs avec un total de 80 points, soit 14 de plus que Barrichello. Le Britannique n’a cependant plus gagné depuis six courses et est dé-sormais menacé par son coéquipier brésilien qui a remporté deux des trois dernières courses.