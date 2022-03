Formule 1 : Renault revient sur le devant de la scène

Après deux saisons médiocres, sur le plan sportif et extra-sportif, l'écurie Renault a retrouvé sa compétitivité. Une métamorphose qui coïncide avec l'arrivée d'un investisseur luxembouegeois.

Le nouvel actionnaire a tout changé: nouveaux sponsors - les anciens ayant déserté -, nouvel encadrement, nouvelles couleurs, le jaune et le noir pour rappeler la livrée historique de Renault. Nouveaux pilotes aussi: Robert Kubica et Vitaly Petrov en remplacement d'Alonso et Romain Grosjean. L'électrochoc a fait du bien à la structure franco-britannique. Depuis 2010, Renault est méconnaissable. Les grimaces ont fait place aux sourires. La consternation à l'ambition. Et les week-ends sans espoir aux lendemains qui chantent.

"C'est toujours l'objectif. C'est dans nos cordes", affirme Eric Boullier. "Mais il ne va pas falloir faire une seule erreur. On a beaucoup de respect pour Mercedes. C'est l'équipe championne du monde en titre. Ils ont un certain niveau. Il va donc falloir être parfait. Mais on ne cherche pas moins que l'excellence en F1...", observe le directeur de l'écurie. Petit avantage pour Renault: "les cinq dernières courses se déroulent sur des pistes qui conviennent à notre voiture", souligne le Français, optimiste.

Autre constat: depuis le début de la saison, les Jaunes et noirs ont étalé une capacité surprenante à s'adapter aux circonstances et à développer leur voiture. "On estime, en simulation, que notre voiture a progressé de 1 sec 75/100 au tour, entre les premiers essais et aujourd'hui. On est une des écuries qui a le plus progressé. C'est le vrai motif de satisfaction. L'équipe a prouvé qu'elle avait les qualités pour opérer au plus haut niveau", dixit Eric Boullier. A tel point que les plus grands frappent désormais à sa porte pour partager son futur potentiellement radieux.