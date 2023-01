Automobile : Refonte de l’alliance Renault-Nissan: les derniers blocages ont été levés

Sur un pied d'égalité

Et un courrier du ministre français de l’Économie Bruno Le Maire à ses homologues du ministère nippon de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (Meti) a été déterminant pour achever de rassurer certains administrateurs indépendants de Nissan sur les intentions de Paris, selon la même source. Les négociations entre Renault et Nissan traînaient en longueur depuis des mois car elles portaient sur plusieurs volets tous reliés les uns aux autres, rendant l’opération particulièrement complexe.

Vives tensions

Ce rééquilibrage est perçu des deux côtés comme un moyen de normaliser et de rendre plus efficaces les relations entre les deux groupes qui ont connu de vives tensions par le passé, comme après la chute spectaculaire de l’emblématique patron de l’alliance Carlos Ghosn, arrêté fin 2018 au Japon après des accusations de malversations financières et qui a fui un an plus tard au Liban. La gestion autoritaire de M. Ghosn et l’interventionnisme de l’État français dans les affaires de Renault il y a quelques années, avec notamment son ancien projet de fusion des deux groupes, avaient été très mal digérés dans l’archipel nippon. «Aboutir à des participations croisées à 15-15%, avec des conditions équitables, serait très important et bénéfique pour la confiance entre les deux groupes» et pourrait inciter Nissan à prendre davantage d’initiatives au sein de l’alliance, a récemment déclaré à l’AFP Takeshi Miyao, consultant dans le secteur automobile chez Carnorama Japan.