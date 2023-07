Au Luxembourg : Le TripAdvisor des rencards, «Are we dating the same guy?»

Pexels

«L’avez-vous déjà rencontré?». Cette simple question, souvent accompagnée d’une photo d'un individu, n'est pas un avis de disparition. Mais bien un appel à commentaires par rapport à un individu sur un groupe spécifiquement dédié: «Are we dating the same guy?» (NDLR: Est-ce que nous sortons avec le même garçon?). D’abord né aux États-Unis, à New York en 2022, ce type de groupe public commence à prendre de l’ampleur en Europe.

Ainsi, des centaines de groupes similaires ont été créés dans plusieurs villes. Et le Luxembourg n’échappe pas à cette nouvelle tendance. «Are we dating the same guy? - Luxembourg» est né en mai. Le but: créer «un environnement rassurant pour les femmes tout en mettant en garde les autres sur un potentiel menteur, tricheur ou autre, précise la description du groupe. Récits de rendez-vous, d’échanges de messages, d'expériences de mauvais rencards, mais surtout photos d’individus (souvent tirées de réseaux sociaux) sont partagés sur le groupe.

L'objectif est d'obtenir des informations sur les hommes qu'elles fréquentent. Pour cela, rien de plus simple, poster une photo de l'individu en question, en demandant si la communauté le connaît et s'il y a des «red flags» (NDLR: mises en garde).

«Si on communique entre nous, on peut éviter les mauvaises expériences»

«Tout a commencé quand on s’est rendu compte avec mon amie qu’on fréquentait le même homme après quelques mois, confie à L'essentiel une des administratrices du groupe. Mon amie était complètement dégoutée. Il savait très bien qu’on était amies». «À la base, on avait créé un groupe WhatsApp avec quelques copines pour partager nos rencontres. Suite aux retours positifs, on nous a demandé d'en faire un groupe sur Facebook. Si on communique entre nous, je pense qu'on peut éviter les mauvaises expériences», assure-t-elle.

Quasiment 500 personnes font partie du groupe luxembourgeois. Un autre groupe du même type existe pour la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché sur la plateforme de Meta; il cumule plus de 3 000 membres.

Beaucoup de publications refusées

Même si pour la plupart, aucun nom n’est mentionné dans les publications, le lieu de résidence ou de travail peut être évoqué dans les commentaires. En postant des informations non vérifiées sur quelqu'un qui ne l'a pas consenti, ces groupes frôlent les limites de la vie privée. Une personne qui fait l’objet de publications non désirées a plusieurs possibilités pour réagir, nous explique la police grand-ducale. «En premier lieu, il est possible d'attirer l'attention du gestionnaire de la plateforme sur le groupe et/ou la publication et signaler la publication en question. Les personnes concernées peuvent également faire usage de leurs droits en matière de protection des données. Une autre option est aussi de contacter le propriétaire du groupe et de lui demander de supprimer d'éventuelles photos ou informations privées».

Dans le cas où il y a une infraction pénale (diffamations, calomnies, injures), les victimes peuvent «porter plainte», ajoute la police. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée. Dans le groupe luxembourgeois, des dizaines de publications sont partagées chaque jour. L'administratrice du groupe assure procéder à un contrôle strict. «Beaucoup de demandes sont refusées, en raison des informations personnelles indiquées. Des filles veulent publier le nom, l'adresse de la personne. Ce qu'on refuse catégoriquement».