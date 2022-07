France : Rencontre improbable entre Kevin Spacey et un ancien du «Loft»

Qui aurait pu miser sur cette amitié il y a 20 ans? À l'époque, Le premier était un acteur oscarisé respecté après des prestations bluffantes dans «Usual Suspects» et «Seven» au milieu des années 90. L'autre lançait l'histoire de la téléréalité en France lors d'une scène torride avec Loana dans la piscine de «Loft Story».

Kevin Spacey et Jean-Edouard Lipa ont pris la pose ensemble, à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur américain à Paris. «Avec l'ami et le boss», a écrit Jean-Edouard sur Instagram. Âgé de 42 ans l'ancien du «Loft» s'est marié et est devenu père. Il mène une vie rangée en tant que chef d'entreprise dans le secteur de l'événementiel.