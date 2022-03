Rendez-vous samedi au Melusina

Cinq filles et cinq garçons. Ils sont en finale du concours Sloggi

des plus belles fesses du Luxembourg 2008.

Les dix plus beaux «popotins» du Luxembourg sont connus. Cinq gars et cinq filles qui se disputeront le titre des plus belles fesses du Luxembourg 2008, ce samedi au Melusina, lors de la grande finale.

Après un show en musique réglé par un chorégraphe professionnel, le jury devra choisir parmi les fesses rondes, sportives, musclées, galbées et charnelles. Chaque gagnant, garçon et fille, recevra un chèque de 750 euros et un ticket pour se rendre à Paris, le 12 novembre, afin de représenter le Luxembourg lors du concours mondial des plus belles fesses.