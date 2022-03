Rendre le monde meilleur, c’est moins cher aujourd’hui

Avec moins de 1% de la richesse mondiale, on peut régler beaucoup de problèmes. Par contre, ne rien faire alourdirait considérablement la facture.

En matière d'environnement, plus on s'y prend tôt, plus c'est meilleur marché. (afp)

La planète pourrait atténuer un grand nombre de problèmes environnementaux d'ici 2030 en y consacrant à peine plus de 1% de la richesse mondiale, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'OCDE (Organisation pour la coopération et le développement en Europe), Angel Gurria, prévenant que le coût de l'inaction serait beaucoup plus élevé.

Le rapport "Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030", présenté à Oslo, recense une panoplie de mesures qui permettraient de répondre aux quatre principaux défis environnementaux: le climat, la biodiversité, l'eau et la santé humaine.

Rapport coût-bénéfice positif

"Ce n'est pas bon marché mais c'est abordable et c'est aussi considérablement moins onéreux pour l'humanité et pour l'économie que l'alternative de l'inaction, a déclaré M. Gurria, lors d'une conférence de presse. Le rapport coût-bénéfice est positif. Indépendamment des conséquences éthiques, morales, sociales et politiques, du seul point de vue économique, c'est une très bonne idée de s'intéresser dès maintenant à l'environnement."

Selon l’OCDE, les mesures proposées coûteraient "à peine plus de 1% du PIB mondial en 2030, soit quelque 0,03 point de pourcentage de moins que la croissance annuelle moyenne du PIB d'ici à 2030". Elles permettraient notamment de réduire d'un tiers d'ici à 2030 les émissions d'oxydes d'azote et d'oxydes de soufre et de limiter à 13% la hausse des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à cette date, au lieu de 37% si rien n'était fait.

L'OCDE propose notamment des mesures économiques (taxe carbone, permis négociables), des actions prioritaires vers les secteurs les plus menaçants pour l'environnement -énergie, transports, agriculture et pêche-, un usage plus rationnel des ressources et une meilleure coordination internationale.