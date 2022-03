Rendre les objets invisibles serait possible

Le vieux rêve de l'invisibilité se rapproche de la réalité avec la réalisation de matériaux en trois dimensions capables de courber la lumière visible, et donc faire disparaître les objets.

L'équipe du Pr Xiang Zhang, à l'Université de Californie à Berkeley et au Laboratoire national Lawrence Berkeley, a réussi deux premières: travailler en lumière visible et sur trois dimensions. Les métamatériaux doivent courber la lumière autour de l'objet, de façon à le contourner et à se reformer derrière à l'identique, comme le fil de l'eau d'un torrent se reforme après avoir rencontré un rocher. L'observateur ne voit plus de perturbation de la lumière et l'objet disparait alors à ses yeux.