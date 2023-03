Gagne tes places! : Rends-toi au 26e festival Zeltik de Dudelange

L'essentiel et la ville de Dudelange t'offrent 2 pass pour les concerts du vendredi et samedi soir du festival Zeltik, organisé du 9 au 11 mars.

Concert

Dudelange s’apprête à accueillir la 26 édition du festival Zeltik du 9 au 11 mars. Bonne humeur, danse animée et musique celtique rythment ce festival depuis tant d'années. Cette année, de nombreux concerts sont prévus avec notamment THE MAGPIES, THE ZELTIK SESSION BAND, SKIPINNISH, SHARON SHANNON, THE CELTIC SOCIAL CLUB, CARLOS NÚÑEZ, BRIAN BRODY et AUTHENTICA.