Romance : Renée Zellweger a-t-elle (enfin) trouvé le bon?

À 53 ans, l'actrice américaine file la parfait amour avec un animateur britannique qui a publié un adorable cliché sur Instagram.

L'actrice de «Bridget Jones» aura tout essayé pour trouver l'amour, dans les bras d'acteurs - elle a été fiancée à Jim Carrey, a fréquenté Bradlye Cooper - ou encore de musiciens (elle est sortie avec le musicien Doyle Bramhall II et a notamment été mariée pendant quatre mois au chanteur de country Kenny Chesney) mais c'est finalement aux côtés d'un animateur télé qu'elle semble la plus épanouie.

Alors qu'ils viennent de célébrer leur première année de relation, il a à nouveau publié une adorable photo de leur couple sur laquelle on peut voir l'actrice la tête posée sur l'épaule de son compagnon. «Cette femme. Pure. Classe», écrit-il simplement.

Si la quinquagénaire n'a pas d'enfant, elle semble prendre son rôle de belle-mère très au sérieux avec le petit dernier de son homme, âgé de deux ans (NDLR: il a également deux enfants plus grands). «Ant est très centré sur son fils et Renée semble très bien comprendre», explique une source proche du couple à People. «Elle semble apprécier toutes les sorties amusantes avec son fils. Elle est toujours très enjouée et douce avec Hudson».