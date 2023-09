«Avec quatre enfants, j'en ai pour 1 000 euros d’achats»

Réutiliser le matériel de l'an dernier

«Les parents ont parfois du mal à trouver ce que l’on veut», acquiescent Anne, 27 ans, et Sandra, 45. Les institutrices sont donc, elles aussi, en rayon à acquérir des stocks pour leurs élèves. «On achète surtout des cahiers, par souci d’uniformité. Ainsi, quand on dit aux enfants "Sortez vos cahiers", ils savent duquel on parle. On donne la facture aux parents après. Et on leur rappelle qu’ils peuvent utiliser du matériel de l’an dernier». De nombreux parents admettent trier ce qui est réutilisable, pour des raisons «écologiques et économiques», témoigne Aurélie, 42 ans.