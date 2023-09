Doit-on forcément déprimer à la rentrée? Bien sûr que non!

LUXEMBOURG – Les vacances sont terminées, et c'est le retour en classe et au boulot. Mais le bien-être des congés n'est pas voué à disparaître avec le retour d'une forme de routine. Explications.

Eh oui, c'est la rentrée. Qu'on l'attende ou qu'on la redoute, elle est là, inévitable rentrée, qui souvent vient mettre le voile sur toutes les bonnes ondes de l'été et des vacances. Mais est-ce irrémédiable? Doit-on forcément déprimer? Non, bien sûr que non! La routine à reprendre n'est pas forcément une mauvaise chose, «elle fait partie de l'équilibre», glisse la psychologue-thérapeute Catherine Verdier.

La réunion de 10h au bureau, le chantier à finir, le petit dernier à déposer au foot… Tout cela est pourtant bien une réalité qui nous rattrape vite. «Notre quotidien nous submerge et des choses s'intercalent, mais il faut aborder la rentrée sans stress en essayant de garder un rythme calme», poursuit la professionnelle de santé. Par là, comprenez qu'il faut s'accorder du temps, pour soi et pour ses proches. Ce temps qui nous ressource en vacances et qu'il faut veiller à préserver dans une autre mesure à la rentrée.

Ne pas être «trop ambitieux» dans ses résolutions

Septembre est, comme janvier, le temps des résolutions, mais «ne soyez pas trop ambitieux», note Catherine Verdier. Ce temps que l'on décide de s'accorder doit être cohérent, adapté à nos vies, sinon le changement est voué à l'échec. «Une patiente m'a confié avoir décidé de s'arrêter de travailler le vendredi à 16h. Elle arrête tout, pour sa famille», illustre la psychologue-thérapeute. Il y a aussi ce téléphone, cette vie numérique, que l'on peut mettre sur pause un peu plus souvent. Comme on le faisait en vacances.

«Il faut réussir à bloquer ces temps morts dans son agenda, dans son organisation, les inscrire dans notre routine. Et c'est logistiquement possible si on n'est pas trop ambitieux», insiste Mme Verdier, bien consciente que «c'est un véritable effort». La base serait aussi de pouvoir «définir deux ou trois priorités», mais sans pression, ni sociale ni de calendrier. Après tout, la rentrée de septembre est un point charnière, mais enclencher des petits réflexes pour son bien-être peut se faire à tout moment de l'année.

Et pour ceux qui, après avoir réfléchi sur le transat, pensent qu'il est temps de tout révolutionner dans sa vie? «On n'est pas obligé de tout détruire pour remettre en question. Et on peut se faire aider et accompagner, surtout si cela implique une famille et des enfants».