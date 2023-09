Rentrée au Luxembourg: «J'espère que l'examen en maths sera plus juste que l'an dernier»

LUXEMBOURG - Entre lundi et mardi, plus de 52 000 élèves ont fait leur rentrée en secondaire. Visite au lycée Schuman, 830 élèves, dans la capitale.

Les vacances sont terminées et il est temps pour les lycéens de reprendre le chemin des cours. C'est chose faite depuis lundi pour les élèves de 7e, qui ont eu leur lycée pour eux seuls le premier jour, histoire de découvrir le secondaire tranquillement. Ce mardi, les ados des autres classes les ont rejoints, portant à un peu plus de 52 000 le nombre de lycéens cette année au Luxembourg, dont 42 000 dans le public.

Entre appréhension et retrouvailles, les établissements du pays ont donc repris vie ce mardi matin. «Ça va, c'est bien de revoir les amis, je suis contente que ça recommence maintenant», sourit Emma. La jeune fille est élève en première D (économie et maths) au lycée Robert-Schuman, dans la capitale. Sa classe a reçu la visite, mardi matin, du ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch.

Pour Emma et ses camarades, l'année est cruciale. C'est celle du bac. Au tableau, pour la première matinée, les matières qui feront l'emploi du temps de la classe et qui seront à l'examen. Les langues (même le latin!) sont bien là, mais la case «branche fondamentale» est cochée pour «maths», «statistique et probabilités», «sociétés commerciales» et «économie politique». Un menu des réjouissances qu'Emma compte bien potasser toute l'année, dès la fin de cette première matinée «tranquille, pour expliquer un peu l'année».

«Espérons que ce soit la dernière année», rigole l'élève. «Je ne veux pas trop me stresser, je veux rester calme. Je préfère travailler un peu tous les jours plutôt que tout faire en même temps quand les examens commencent». Emma a d'ailleurs présenté une requête au ministre. «Je lui ai demandé que l'examen de maths ne soit pas trop difficile. Beaucoup de mes amis avaient eu des problèmes avec les maths l'an dernier. Et des profs m'ont dit que l'examen n'était pas très juste par rapport à ce qui avait été vu dans l'année, j'espère que ce sera plus juste cette fois».

Sur le terrain

Claude Meisch a aussi rendu visite à une classe de 4e et une autre de 7e dans le même établissement, deux autres années charnières. En 4e, les élèves vont devoir choisir leur filière en fin d'année scolaire. Un choix déterminant. En 7e, le début du secondaire, les élèves tout juste sortis du fondamental découvrent le lycée.

Pas de pression pour Lilly, qui explique qu'elle se réjouit «d'apprendre de nouvelles choses et d'aller plus loin» dans les connaissances, même si cela signifie «plus de travail». Sa classe s'inscrit d'ailleurs dans un concept pédagogique innovant. Les élèves vont aller plus souvent sur le terrain, dans la nature.